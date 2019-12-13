Проект создания парка имени Александра Невского в Пскове презентован вице-премьеру Козаку

Проект создания парка имени Александра Невского в Пскове презентован вице-премьеру России Дмитрию Козаку губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Рабочая встреча прошла в Москве 12 декабря.

В проект парка включены интерактивный музей «Россия — моя история», духовно-просветительский комплекс, спортивная и парковая зоны. Общий вес инвестиций в проект составит 3 млрд рублей.

«У такого многофункционального пространства есть все возможности стать смысловым ядром общественной и культурной жизни региона», - цитирует губернатора пресс-служба администрации Псковской области.

Отметим, что 250 млн рублей на создание музея «Россия — моя история» уже выделены. В основе псковского проекта — здание музея уже работающего в Ставрополе.

По замыслу авторов проекта экспозиция музея будет отображать как богатую историю региона и события современности. В частности часть интерактивного музея будет посвящено подвигу бойцов 6-й роты. В здании музея также будет зал на 500 человек со сценой, 2–3 большие аудитории.

Духовно-просветительский комплекс позволит включит в себя зоны коворкинга, клубные помещения, различные лаборатории. Планируется также строительство гостиницы на 200 мест и центра здоровья.

В создание спортивной зоны, которая расположится на территории стадиона «Электрон», планируется инвестировать около 1 млрд рублей. Для профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха будет создана лыжероллерная трасса, легкоатлетический манеж с футбольным полем, а также гребная база на берегу реки Великой.

Отметим, что также планируется создание парковой зоны с велодорожками. Эта часть проекта будет осуществляться за счет привлечения внебюджетных средств.

Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал инициативу губернатора и митрополита по созданию многофункционального общественного пространства в Пскове и выразил готовность оказать необходимую помощь в реализации проекта.