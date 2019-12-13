Сергей Степашин и Константин Цицин находятся в Пскове с рабочим визитом

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и гендиректор Фонда Константин Цицин приехали в Псковскую область с рабочим визитом, сообщает пресс-служба администрации региона.

В программе визита — ряд совещаний с губернатором Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Одна из тем рабочих встреч — вопросы взаимодействия Фонда и администрации Псковской области по модернизации сети ЖКХ, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Также разговор пойдет о перспективных направлениях деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия» города Пскова (Псковской области)» в 2020 году.

Кроме того, в программе Сергея Степашина и Константина Цицина выезды на объекты ЖКХ и посещения ряда памятников культурного наследия.