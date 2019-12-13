Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Сергей Степашин и Константин Цицин находятся в Пскове с рабочим визитом

13 декабря 2019 года, 09:27

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и гендиректор Фонда Константин Цицин приехали в Псковскую область с рабочим визитом, сообщает пресс-служба администрации региона.

В программе визита — ряд совещаний с губернатором Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Одна из тем рабочих встреч — вопросы взаимодействия Фонда и администрации Псковской области по модернизации сети ЖКХ, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Также разговор пойдет о перспективных направлениях деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия» города Пскова (Псковской области)» в 2020 году.

Кроме того, в программе Сергея Степашина и Константина Цицина выезды на объекты ЖКХ и посещения ряда памятников культурного наследия.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Братчиков объявил 31 декабря выходным для сотрудников городской администрации по рекомендации Михаила Ведерникова
Сергей Степашин отметил успехи Псковской области в переселении из аварийного жилья
Псковская область стала рекордсменом по количеству одобренных заявок Фондом ЖКХ
Красивые аксессуары для новогоднего вечера выставит на ярмарке «ART-ель» Елена Ашуркова
Митрополит Тихон: Работа по сохранению памятников пройдут под контролем специалистов
Банк России снижает ключевую ставку до 6,25% годовых
Псковский омбудсмен принял участие во встрече с Владимиром Путиным
Сергей Степашин: Псковская область активно включилась в модернизацию ЖКХ
Михаил Ведерников: Решение вопросов ЖКХ в Псковской области выходит на новый уровень

Комментарии

Авторизация
No comments
Как псковичам порадовать одиноких стариков к Новому году

Общество / Семья
13 декабря 16:34

Как псковичам порадовать одиноких стариков к Новому году

Волонтеры «Старость в радость» рассказали, какие нужны подарки и как им радуются в интернатах
В Пскову текли фекалии из ливнёвки

Общество
12 декабря 14:11

В Пскову текли фекалии из ливнёвки

Городские власти забетонировали слив, через который в реку текли нечистоты, незаконных врезов по всему городу еще минимум сотня
Ещё больше драйва

Общество / Мода
11 декабря 11:46

Ещё больше драйва

Следующий участницей «Модной революции» станет финалистка конкурса «Мисс Псков»