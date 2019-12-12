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Культура

Плетеные мешочки из бумажной лозы выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Ирина Губанова

12 декабря 2019 года, 17:19

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Плетеные мешочки из бумажной лозы приготовила для новогодней ярмарки Ирина Губанова. Они могут стать оригинальной упаковкой для подарка вашим близким.

Такое оформление подарка будет смотреться очень красиво и станет радовать долгие годы. Все изделия у меня штучные. Подойдут для человека любого возраста.


Плетеные мешочки из бумажной лозы выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Ирина ГубановаИрина Губанова,
мастер
Плетеные мешочки из бумажной лозы выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Ирина Губанова
Фото предоставлено Ириной Губановой.
Крутить трубочки из бумажной лозы — работа не простая и очень кропотливая.

- Для этой работы нужна большая физическая сила, - не скрывает мастер. - Крутишь трубочки из бумажной лозы, смачиваешь водой и дальше уже делаешь изделие.

Плетеные мешочки из бумажной лозы выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Ирина Губанова
Фото предоставлено Ириной Губановой.
Также Ирина Губанова приготовила для ярмарки большие и маленькие корзины, вазочки и еще много чего интересного. Всех секретов мастер не раскрывает и готовит для гостей ярмарки сюрпризы.

Плетеные мешочки из бумажной лозы выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Ирина Губанова
Фото предоставлено Ириной Губановой.
- Дядя занимался плетением из лозы, мне это очень запало в душу, - рассказывает Ирина Губанова. - Плетением я занимаюсь два года. Подруга посоветовала найти мастер-классы в интернете, решила попробовать - и вот результат!

Плетеные мешочки из бумажной лозы выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Ирина Губанова
Фото предоставлено Ириной Губановой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

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