Плетеные мешочки из бумажной лозы выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Ирина Губанова

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Плетеные мешочки из бумажной лозы приготовила для новогодней ярмарки Ирина Губанова. Они могут стать оригинальной упаковкой для подарка вашим близким.
Такое оформление подарка будет смотреться очень красиво и станет радовать долгие годы. Все изделия у меня штучные. Подойдут для человека любого возраста.
- Для этой работы нужна большая физическая сила, - не скрывает мастер. - Крутишь трубочки из бумажной лозы, смачиваешь водой и дальше уже делаешь изделие.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.