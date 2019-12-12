Мастер Юлия Летова приготовила для новогодней «АRT-ели» ароматическое саше

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мастер Юлия Летова приготовила для посетителей новогодней ярмарвки «АRT-ель» ароматическое саше.

Это изделие из пчелиного или соевого воска, эстетически оформленное, для ароматизации помещения, можно повесить в бельевом шкафу, а также использовать, как ароматное украшение на елку. Это определенно создаст новогоднее настроение.

Юлия Летова,

мастер



По словам мастера это универсальная вещица. Мамы покупают себе и детишкам в шкафы, чтобы одежда пропитывалась приятным ароматом, молодежь хочет иметь эту ароматную штучку в автомобиле, старшее поколение тоже с удовольствием приобретает саше. Рассказала Юлия Летова и о секретах создания таких ароматных изделий:

«Сначала воск долго плавится, особенно пчелиный. Затем для оформления в ход идут сухоцветы, приправы, веточки, блестки, даже бутылочки. Результат всегда получается неожиданным, воск так себя интересно ведет– по-разному застывает и, соответственно, декор принимает по-разному, поэтому повторов нет. Каждое саше с особенным оформлением, с индивидуальным ароматом».

Но для ярмарки мастер приготовила не только саше, а много всего интересного и вкусно пахнущего: натуральное мыло, сваренное холодным способом. «Самый завораживающий процесс – смешивание масел и раствора щелочи, а потом 4-х недельное вызревание мыла», - заметила Юлия Летова. Свечи, изготовленные из натуральной вощины, которые при горении благоухают медом, ароматные свечи на основе парафина и стеарина, аромапластины (восковые саше), много околомыльной продукции – скрабы, гели для умывания, ароматная соль для ванны, пастообразное мыло. А вот ухаживающая косметика для лица не будет представлена в полном ассортименте, в основном мастер ее делает на заказ, под тип кожи и потребности человека. Так как сроки годности натуральной косметики всего 3-4 месяца.

Кстати, сама мастер полностью перешла на свою собственную косметику, в магазине покупает только лак-пенку для фиксации волос и сухой дезодорант: «Почти 10 лет я в бездне творчества. Сначала было мыловарение, потом околомыльная продукция, в этом году окончила курсы кремоварения. Практикуюсь, люблю разбираться в составах промышленных кремов».