Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

На ярмарке «ART-ель» мастер Инна Заверуха предложит покупателям наборы натурального мыла

12 декабря 2019 года, 16:43

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

В этом году для подарка родным и близки мастер Инна Заверуха предлагает наборы. В такой набор входит мыло, свеча, арома-саше, бомбочка для ванны или шипучая смесь. Все эти средства вместе или по отдельности будут упакованы в коробочки, что бы вам осталось только вручить подарок!

В преддверии праздника, после суеты и эмоциональных нагрузок так здорово опуститься в теплую ванну, тут, к стати, для пользы души и тела, придутся те самые бомбочки и смеси для ванны из набора. А арома-саше и свечи наполнят комнату тем самым ароматом выпечки или мандаринов, глинтвена или хвои. Ведь именно с этими ароматами и ассоциируется новогоднее торжество и тепло вечера.


На ярмарке «ART-ель» мастер Инна Заверуха предложит покупателям наборы натурального мылаИнна Заверуха,
мастер
На ярмарке «ART-ель» мастер Инна Заверуха предложит покупателям наборы натурального мыла
Фото предоставлено Инной Заверухой.
Арома-саше - это пластинка натурального воска, украшенная и ароматизированная, дарит ощущение праздника. Может служить игрушкой на новогоднюю ель, можно положить в бельевой ящик или к себе на рабочий стол. А свеча на новогоднем столе добавит тепла и света!

На ярмарке «ART-ель» мастер Инна Заверуха предложит покупателям наборы натурального мыла
Фото предоставлено Инной Заверухой.
«Ну и самое основное, чем я горжусь и о чем рассказываю ценителям натурального, это конечно, мыло. Мыло сварено из масел в чистом виде. И на все вопросы, которые задают бесконечно, я не устаю повторять, что мыло состоит только из масла. И такого мыла вы не купите в магазине. И такого состава вы можете не встретить ни у одного мыловара. И составляя рецепт, я ощущаю себя волшебницей, ведь быть пенке или крупным пузырям, решаю я».

На ярмарке «ART-ель» мастер Инна Заверуха предложит покупателям наборы натурального мыла
Фото предоставлено Инной Заверухой.
По словам мастера, особенностью мыловарения с нуля является то, что, приготовив мыло, нельзя его сразу использовать. Как хорошее вино или сыр, мыло должно «созреть». На это уходит в среднем 4-6 недель, а для некоторых сортов мыла - несколько месяцев. И если на новый год вы не открыли коробку сразу, и оно подзалежалось под Новогодней ёлкой, то можете не переживать: сегодня оно лучше чем вчера!

На ярмарке «ART-ель» мастер Инна Заверуха предложит покупателям наборы натурального мыла
Фото предоставлено Инной Заверухой.
Сама Инна Заверуха увлеклась мыловарением в 2010 году. Начинала с декоративного, работала с уже готовыми мыльными основами. Но идея о том, что она может создавать мыло именно такое, какое захочет, по составу и свойства, очень заинтересовала мастера:

«Еще я люблю все настоящее, натуральное, обязательно приносящее пользу. Интерес к просто красивому мылу пропадал.. И настал день, когда я вооружилась термометром и перчатками, маслами, щелочью и сварила свое первое самое настоящее и натуральное мыло!»

На ярмарке «ART-ель» мастер Инна Заверуха предложит покупателям наборы натурального мыла
Фото предоставлено Инной Заверухой.
Кроме натурального мыла в форме снежинок и елок и подарочных наборов, Инна Заверуха представит на ярмарке «ART-ель» средства для ухода за волосами. Например, шампуневое мыло для тех, кто хочет попробовать и для тех, кто давно ими пользуется.

«Просто люблю мыло! Это бесконечно! И с ним передаю любовь и заботу своим покупателям, потому что работаю с трепетом и любовью от рецепта и состава до нарезки и упаковки!»

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Плетеные мешочки из бумажной лозы выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Ирина Губанова
Мастер Юлия Летова приготовила для новогодней «АRT-ели» ароматическое саше
Рекордное количество мастеров заявилось на участие в новогодней ярмарке «ART-ель»
Игрушки из флиса и авторские куклы приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Оксана Мельник
Имбирные пряники будет продавать мастер Юлия Новикова на ярмарке «ART-ель»
Пряничный домик смогут заказать у мастера Марии Гавриловой гости ярмарки «ART-ель»
Большие игрушки приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Надежда Швайкова
Композиции со свечой от мастера Елены Лебедевой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Детский новогодний квест от мастера Татьяны Афанасьевой ждёт гостей ярмарки «ART-ель»

Комментарии

Авторизация
No comments
Новый год в королевстве сето

Культура
5 декабря 10:04

Новый год в королевстве сето

Когда сето украшают елку, где проводят ночь на Рождество, кто нежеланный гость в праздничное утро и как гадать на варежках
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)