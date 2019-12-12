На ярмарке «ART-ель» мастер Инна Заверуха предложит покупателям наборы натурального мыла

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

В этом году для подарка родным и близки мастер Инна Заверуха предлагает наборы. В такой набор входит мыло, свеча, арома-саше, бомбочка для ванны или шипучая смесь. Все эти средства вместе или по отдельности будут упакованы в коробочки, что бы вам осталось только вручить подарок!

В преддверии праздника, после суеты и эмоциональных нагрузок так здорово опуститься в теплую ванну, тут, к стати, для пользы души и тела, придутся те самые бомбочки и смеси для ванны из набора. А арома-саше и свечи наполнят комнату тем самым ароматом выпечки или мандаринов, глинтвена или хвои. Ведь именно с этими ароматами и ассоциируется новогоднее торжество и тепло вечера.

«Еще я люблю все настоящее, натуральное, обязательно приносящее пользу. Интерес к просто красивому мылу пропадал.. И настал день, когда я вооружилась термометром и перчатками, маслами, щелочью и сварила свое первое самое настоящее и натуральное мыло!»

«Просто люблю мыло! Это бесконечно! И с ним передаю любовь и заботу своим покупателям, потому что работаю с трепетом и любовью от рецепта и состава до нарезки и упаковки!»

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».