Рекордное количество мастеров заявилось на участие в новогодней ярмарке «ART-ель»

В нынешнем году количество мастеров, которые представят свои творения на двух новогодних ярмарках подарков ручной работы «ART-ель», стало рекордным и достигло 72-х.
Напомним, первая ярмарочная площадка развернётся с 21 по 22 декабря в новом торгово-развлекательном центре «Fjord Plaza». Вторая площадка откроется 28 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» и проработает до 29 декабря. Приобрести оригинальные подарки в оба дня можно будет с 12.00 до 18.00.
«ART-ель» поможет подобрать подарок для людей самых разных увлечений.
Фото Андрея Степанова.
По традиции в дни работы ярмарок сотни мастеров со всей Псковской области разместят свои оригинальные творения, изготовленные в самых разных техниках. Широкий ассортимент новогодних подарков не даст пройти мимо прилавков. Среди товаров вы найдёте авторские украшения и сумки, вязанные изделия, предметы интерьерного декора, сувениры, мыло и косметика ручной работы, изделия из шерсти и множество других запоминающихся вещей.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».