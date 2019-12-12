Рекордное количество мастеров заявилось на участие в новогодней ярмарке «ART-ель»

В нынешнем году количество мастеров, которые представят свои творения на двух новогодних ярмарках подарков ручной работы «ART-ель», стало рекордным и достигло 72-х.

Напомним, первая ярмарочная площадка развернётся с 21 по 22 декабря в новом торгово-развлекательном центре «Fjord Plaza». Вторая площадка откроется 28 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» и проработает до 29 декабря. Приобрести оригинальные подарки в оба дня можно будет с 12.00 до 18.00.