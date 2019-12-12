Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Игрушки из флиса и авторские куклы приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Оксана Мельник

12 декабря 2019 года, 16:31

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мастер Оксана Мельник приготовила для новогодней «ART-ели» игрушку-снеговика.

Все знают, какие у нас зимы. Снега почти нет. А снеговик - это частичка зимы, и он поможет создать новогоднюю атмосферу!


Игрушки из флиса и авторские куклы приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Оксана МельникОксана Мельник,
мастер
Игрушки из флиса и авторские куклы приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Оксана Мельник
Фото предоставлено Оксаной Мельник.
По словам Оксаны Мельник, такая игрушка может быть как декором дял интерьера, а может стать полноценным подарком для ребёнка.

Игрушки из флиса и авторские куклы приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Оксана Мельник
Фото предоставлено Оксаной Мельник.
«Мои снеговики сделаны из флиса, - рассказала мастер. - Это у меня уже четвёртая новогодняя ярмарка и каждый год мои снеговички меняются. А значит, что работа над ними еще не закончилась».

Игрушки из флиса и авторские куклы приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Оксана Мельник
Фото предоставлено Оксаной Мельник.
Кроме снеговичков из флиса, для ярмарки Оксана Мельник привезет вязаные игрушки и авторских куколок.

Игрушки из флиса и авторские куклы приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Оксана Мельник
Фото предоставлено Оксаной Мельник.
Кстати, творчеством мастер занимается почти всю жизнь:

«Столько, сколько себя помню. Но вот конкретно игрушками увлеклась пять лет назад, будучи беременной третьим ребенком. С тех пор мастерю их».

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Плетеные мешочки из бумажной лозы выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Ирина Губанова
Мастер Юлия Летова приготовила для новогодней «АRT-ели» ароматическое саше
На ярмарке «ART-ель» мастер Инна Заверуха предложит покупателям наборы натурального мыла
Рекордное количество мастеров заявилось на участие в новогодней ярмарке «ART-ель»
Имбирные пряники будет продавать мастер Юлия Новикова на ярмарке «ART-ель»
Пряничный домик смогут заказать у мастера Марии Гавриловой гости ярмарки «ART-ель»
Большие игрушки приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Надежда Швайкова
Композиции со свечой от мастера Елены Лебедевой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Детский новогодний квест от мастера Татьяны Афанасьевой ждёт гостей ярмарки «ART-ель»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ярмарка «ART-ель»
В Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Новый год в королевстве сето

Культура
5 декабря 10:04

Новый год в королевстве сето

Когда сето украшают елку, где проводят ночь на Рождество, кто нежеланный гость в праздничное утро и как гадать на варежках
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)