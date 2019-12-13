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Культура

Брошь в виде жука-скарабея выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Петрович БЕЗ ФОТО

13 декабря 2019 года, 09:00

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мастер Любовь Петрович представит на новогодней «ART-ели» брошь в виде жука-скарабея.

Любая брошь является красивым дополнением к образу, к деловому костюму или платью.


Брошь в виде жука-скарабея выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Петрович БЕЗ ФОТОЛюбовь Петрович,
мастер
Брошь в виде жука-скарабея выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Петрович БЕЗ ФОТО
Фото предоставлено Любовью Петрович.
По словам мастера, брошь послужит украшением для любого человека. И это изделие действительно ручная работа, ни одно украшение не повторяется:

«Для изготовления своих брошек я использую японский бисер, кристаллы Сваровски, канитель из Индии, пайетки из Франции и Италии, а также винтажный бисер из богемского стекла. Изготавливаю брошки вот уже два года».

Брошь в виде жука-скарабея выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Петрович БЕЗ ФОТО
Фото предоставлено Любовью Петрович.
Как признается мастер Любовь Петрович, она не только создает украшения, но вяжет крючком больше 30 лет. А значит, покажет на ярмарке и брошки, и различные вязанные салфетки. 

Брошь в виде жука-скарабея выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Петрович БЕЗ ФОТО
Фото предоставлено Любовью Петрович.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

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