Брошь в виде жука-скарабея выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Петрович БЕЗ ФОТО

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мастер Любовь Петрович представит на новогодней «ART-ели» брошь в виде жука-скарабея.
Любая брошь является красивым дополнением к образу, к деловому костюму или платью.
«Для изготовления своих брошек я использую японский бисер, кристаллы Сваровски, канитель из Индии, пайетки из Франции и Италии, а также винтажный бисер из богемского стекла. Изготавливаю брошки вот уже два года».
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.