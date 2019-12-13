Брошь в виде жука-скарабея выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Петрович БЕЗ ФОТО

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мастер Любовь Петрович представит на новогодней «ART-ели» брошь в виде жука-скарабея.

Любая брошь является красивым дополнением к образу, к деловому костюму или платью.

Любовь Петрович,

мастер



По словам мастера, брошь послужит украшением для любого человека. И это изделие действительно ручная работа, ни одно украшение не повторяется: «Для изготовления своих брошек я использую японский бисер, кристаллы Сваровски, канитель из Индии, пайетки из Франции и Италии, а также винтажный бисер из богемского стекла. Изготавливаю брошки вот уже два года».

Как признается мастер Любовь Петрович, она не только создает украшения, но вяжет крючком больше 30 лет. А значит, покажет на ярмарке и брошки, и различные вязанные салфетки.