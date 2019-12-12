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Культура

Имбирные пряники будет продавать мастер Юлия Новикова на ярмарке «ART-ель»

12 декабря 2019 года, 15:55

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Домашние имбирные пряники ручной работы по рецепту традиционных архангельских козуль приготовила для новогодней ярмарки Юлия Новикова.

Благодаря натуральным консервантам, эти пряники могут храниться до шести месяцев.

Пряники будут новогодней тематики. Сама эта тема уже поднимает настроение своим визуальным очарованием, ароматом выпечки и специй, создаёт атмосферу новогодних домашних, уютных, душевных приготовлений. А ещё пряники можно использовать как интерьерное украшение.


Имбирные пряники будет продавать мастер Юлия Новикова на ярмарке «ART-ель»Юлия Новикова,
мастер
Имбирные пряники будет продавать мастер Юлия Новикова на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Юлией Новиковой.
Имбирные пряники могут порадовать человека любого возраста, стать хорошим сувениром на память о городе. У Юлии Новиковой есть пряники и с видами Пскова.

Имбирные пряники будет продавать мастер Юлия Новикова на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Юлией Новиковой.
- Штучные пряники и небольшие пряничные наборы выполняются в ограниченном количестве, - говорит Юлия Новикова. - Пряники больших размеров не подлежат повтору, так как это полностью ручная роспись. Мы стараемся не повторяться и разнообразить выбор. 

Имбирные пряники будет продавать мастер Юлия Новикова на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Юлией Новиковой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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