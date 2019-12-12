Пряничный домик смогут заказать у мастера Марии Гавриловой гости ярмарки «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Пряничный домик можно поставить под елку, либо просто украсить дом для праздничной атмосферы. Но главное - это вкусный, мягкий и ароматный подарок, который можно съесть в хорошей компании за чашечкой душистого чая в новогодние праздники.

Я уже давно хотела включить в свою новогоднюю коллекцию именно пряничный домик. Каждый год я делала плоские тематические пряники с новогодними символами, а до пряников в технике 3D не доходили руки. В этом году я пообещала себе, что обязательно это сделаю. Когда я раньше видела эти домики, то сразу проникалась атмосферой праздника, сказки, детства, волшебства. Поэтому я выбрала именно его.

- Я выбрала для себя какие-то четкие отдельные моменты, которые мне понравились у других мастеров, - говорит она. - Я собрала для себя свой вариант домика из тех деталей, которые хотелось видеть бы мне и воплотила их в своем изделии.

- Самое простое - это испечь пряники, - объясняет Мария. - Самая кропотливая, самая интересная и самая любимая для меня- это украшение. Конечно, это занимает большую часть времени, особенно когда есть очень маленькие детали: венок, окошки, сосульки.

Пряниками мастер занимается 4 года. До этого пробовала другие виды ручного творчества: квиллинг, скрапбукинг, декупаж.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».