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Культура

Пряничный домик смогут заказать у мастера Марии Гавриловой гости ярмарки «ART-ель»

12 декабря 2019 года, 15:52

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Пряничный домик можно поставить под елку, либо просто украсить дом для праздничной атмосферы. Но главное - это вкусный, мягкий и ароматный подарок, который можно съесть в хорошей компании за чашечкой душистого чая в новогодние праздники.

Я уже давно хотела включить в свою новогоднюю коллекцию именно пряничный домик. Каждый год я делала плоские тематические пряники с новогодними символами, а до пряников в технике 3D не доходили руки. В этом году я пообещала себе, что обязательно это сделаю. Когда я раньше видела эти домики, то сразу проникалась атмосферой праздника, сказки, детства, волшебства. Поэтому я выбрала именно его.

Пряничный домик смогут заказать у мастера Марии Гавриловой гости ярмарки «ART-ель»Мария Гаврилова,
мастер
Пряничный домик смогут заказать у мастера Марии Гавриловой гости ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Марией Гавриловой.
В начале мастер пересмотрела кучу вариантов в интернете, но не было ни одного домика, который бы ей полностью понравился и она решила собрать свой вариант.

- Я выбрала для себя какие-то четкие отдельные моменты, которые мне понравились у других мастеров, - говорит она. - Я собрала для себя свой вариант домика из тех деталей, которые хотелось видеть бы мне и воплотила их в своем изделии.

Пряничный домик смогут заказать у мастера Марии Гавриловой гости ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Марией Гавриловой.
Все свои пряники мастер изготавливает уже 4 года по неизменному рецепту, который нравится всем ее клиентам и сделаны только из натуральных ингредиентов.

- Самое простое - это испечь пряники, - объясняет Мария. - Самая кропотливая, самая интересная и самая любимая для меня- это украшение. Конечно, это занимает большую часть времени, особенно когда есть очень маленькие детали: венок, окошки, сосульки.

Пряничный домик смогут заказать у мастера Марии Гавриловой гости ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Марией Гавриловой.
На ярмарку Мария привезет еще пряники в технике 3D: немного паровозиков и елочки, а так же плоские пряники с символами года.

Пряниками мастер занимается 4 года. До этого пробовала другие виды ручного творчества: квиллинг, скрапбукинг, декупаж. 

Пряничный домик смогут заказать у мастера Марии Гавриловой гости ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Марией Гавриловой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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