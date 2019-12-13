Красивые аксессуары для новогоднего вечера выставит на ярмарке «ART-ель» Елена Ашуркова

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Часто мы хотим найти для своих родных необычные, красивые, а главное полезные подарки. Ценителям домашнего уюта мы поможем подобрать именно такие! Для новогоднего вечера сшиты прекрасные женские сумочки с вышивкой и россыпью бисера.В качестве подарка на ярмарку «ART-ель» я приготовила нежную косметичку - красивый женский аксессуар, выполнен из бархатной ткани и дополнен отделкой из натуральной кожи.

- Рада буду вам помочь в выборе оригинального и качественного подарка на Новый год! В качестве бонуса вас ждут приятные скидки в день ярмарки.

- Первое - это самые уютные бочонки-органайзеры для дома и путешествий. Во многие дома они уже привнесли свое очарование и посетили не одну страну со своими хозяйками, бережно сохраняя их вещи в чемодане, - отметила Елена.

- Второе направление - это кожаные сумки и рюкзаки. Около трех лет я шью сумки из ткани и натуральной кожи. Больше всего я люблю работать с декором. Я развиваю свою марку в соответствии с тенденциями в мире модных принтов, - пояснила мастер.

- Декретный отпуск - это самый лучший генератор идей. Начинаешь уметь делать все и даже больше. Тогда - то я и сделала первые шаги навстречу своему делу. Видимо во мне еще взяли верх гены - моя бабушка прекрасно шила и знала отлично свою работу, - рассказала она.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».