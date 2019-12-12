Большие игрушки приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Надежда Швайкова

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

В арсенале у неё собачки различных пород, коты, зайчики и, конечно, символ следующего года.

Более десяти лет я занимаюсь разработкой и созданием вязаных игрушек крючком и спицами. В основном придерживаюсь классических стандартов, но и новинками пользуюсь с удовольствием. Например, появляются новые нитки или какая-то новая фурнитура – всё идёт в ход.

- Я смотрю на фото кошечки или собачки просто на ходу моделирую и вывязываю игрушку, - говорит Надежда.

- Если не найдётся на моём столе нужной игрушки, можно будет сделать конкретный заказ, и тогда на весенней арт-ели каждый сможет получить желанную игрушку, - обещает Надежда Швайкова.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».