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Культура

Композиции со свечой от мастера Елены Лебедевой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»

12 декабря 2019 года, 15:43

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Композиции со свечой послужат украшением праздничного стола в Новогоднюю ночь, считает мастер Елена Лебедева.

Они выполнены на спиле берёзы, с использованием натуральных сосновых и ольховых шишек.


Композиции со свечой от мастера Елены Лебедевой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»Елена Лебедева,
мастер
Композиции со свечой от мастера Елены Лебедевой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Еленой Лебедевой.
Кроме этого, Елена Лебедева занимается изготовлением поздравительных открыток, конвертов, подарочных коробок к любому празднику .

Композиции со свечой от мастера Елены Лебедевой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Еленой Лебедевой.
- В своих работах использую материал фоамиран, из него получаются красивые цветы - лёгкие и нежные, - говорит Елена.

Композиции со свечой от мастера Елены Лебедевой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Еленой Лебедевой.
Для маленьких принцесс на ярмарке будут представлены различные украшения: диадемы, короны, бантики на резиночках и заколочках. Все украшения сделаны из глиттерного фоамирана. 

Композиции со свечой от мастера Елены Лебедевой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Еленой Лебедевой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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