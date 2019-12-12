Детский новогодний квест от мастера Татьяны Афанасьевой ждёт гостей ярмарки «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Это отличная идея для праздника в кругу семьи, где есть дети в возрасте 8-12 лет. Сюжет квеста – спасение Нового года.

Квест подойдёт для семейной игры, а также дети могут играть самостоятельно - главное, чтобы кто-то умел читать.

- Захотелось создать свой необычный интересный продукт, который будет ещё и пользу приносить: способствовать сплочению детейв команду.

Созданием квестов мастер занимаемся относительно недавно. Пол года ушло на разработку продукта. Но Татьяна планирует уже сделать продолжение квеста.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».