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Культура

Детский новогодний квест от мастера Татьяны Афанасьевой ждёт гостей ярмарки «ART-ель»

12 декабря 2019 года, 15:41

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мастер Татьяна Афанасьева предлагает псковичам детский новогодний квест «Митя и Фоксл. Новогодняя миссия».

Это отличная идея для праздника в кругу семьи, где есть дети в возрасте 8-12 лет. Сюжет квеста – спасение Нового года.


Детский новогодний квест от мастера Татьяны Афанасьевой ждёт гостей ярмарки «ART-ель»Татьяна Афанасьева,
мастер
Детский новогодний квест от мастера Татьяны Афанасьевой ждёт гостей ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Татьяной Афанасьевой.
По ее словам, пока дети будут заняты, разгадывая головоломки и выполняя задания, взрослые могут посвятить время себе, подготовиться к празднику или же вместе с детьми пройти этот квест.

Квест подойдёт для семейной игры, а также дети могут играть самостоятельно - главное, чтобы кто-то умел читать.

Детский новогодний квест от мастера Татьяны Афанасьевой ждёт гостей ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Татьяной Афанасьевой.
Квест представляет собой 10 карточек с заданиями и всем необходимым реквизитом.

- Все карточки расписаны нашим иллюстратором. В конце квеста детей ждёт небольшой подарок.

Детский новогодний квест от мастера Татьяны Афанасьевой ждёт гостей ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Татьяной Афанасьевой.
Также Татьяна приготовила для ярмарки деревянные игрушки.

Созданием квестов мастер занимаемся относительно недавно. Пол года ушло на разработку продукта. Но Татьяна планирует уже сделать продолжение квеста.

- Захотелось создать свой необычный интересный продукт, который будет ещё и пользу приносить: способствовать сплочению детейв команду.

Детский новогодний квест от мастера Татьяны Афанасьевой ждёт гостей ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Татьяной Афанасьевой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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