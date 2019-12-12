Интерьерные куклы от мастера Елены Ткаченко ждут посетителей ярмарки «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мастер Елена Ткаченко занимается шитьем интерьерных кукол. На ярмарке гости увидят ее куклу в маскарадном костюме медвежонка, а также ряд других.

Не смотря на то, что этот Новый год будет являться годом крысы, я думаю что моя куколка очень удачно впишется в праздничную атмосферу. И будет еще долгие годы радовать своего обладателя.

- Тело куклы сшито из мягкого трикотажа, - объясняет Елена. - Одежда выполнена из качественных тканей. Несмотря на то, что все мои куколки имеют одинаковое лицо, получаются они все разные, у каждой свой образ, стиль и характер. Создание куклы - сложный и трудоемкий процесс, который занимает много времени, но зато очень приятный и увлекательный, особенно когда ты видишь конечный результат, который вызывает радость и умиление!

- Как только эти куклы появились, они мне сразу очень понравились. Однажды я увидела рекламу мастер- класса по шитью этих малышек и без без всяких сомнений пошла учиться, - говорит он. - Теперь я создаю их сама! И с огромным удовольствием поделюсь этим опытом, проводя теперь уже сама мастер- классы.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».