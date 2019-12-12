Коллекцию ночников выставит на новогодней ярмарке «ART-ель» мастер Валерия Иванова

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Для предстоящего праздника была создана специальная новогодняя коллекция ночников. Каждый из них прекрасно подходит для создания новогоднего настроения, атмосферы тепла, праздника и уюта.

- Если в новогоднюю ночь отключат электричество… бой курантов и звон бокалов вы будете слушать при ламповом свете ночника, который работает от батареек. Если Вы всё-таки уверены, что электричеством проблем не будет, можете подарить ночник самым близким и дорогим людям, которые каждвй раз будут с благодарностью вспоминать о Вас, - отметила Валерия.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».