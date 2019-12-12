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Общество

Коллекцию ночников выставит на новогодней ярмарке «ART-ель» мастер Валерия Иванова

12 декабря 2019 года, 15:32

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мастер Валерия Иванова приготовила для новогодней ярмарки ночник «Снежный шар».

Для предстоящего праздника была создана специальная новогодняя коллекция ночников. Каждый из них прекрасно подходит для создания новогоднего настроения, атмосферы тепла, праздника и уюта.


Коллекцию ночников выставит на новогодней ярмарке «ART-ель» мастер Валерия ИвановаВалерия Иванова,
мастер
Коллекцию ночников выставит на новогодней ярмарке «ART-ель» мастер Валерия Иванова
Фото предоставлено Валерией Ивановой.
Мастер предлагает изготовление ночников по индивидуальным макетам. Но есть возможность выбрать ночник из уже разработанных ранее макетов.

Коллекцию ночников выставит на новогодней ярмарке «ART-ель» мастер Валерия Иванова
Фото предоставлено Валерией Ивановой.
- Основание ночника деревянное, выполнено из ценных пород древесины (дуб или ясень), покрыто воском. Сам рисунок нанесен на оргстекло. Включается ночник легким прикосновением к сенсору, - рассказала мастер.

Коллекцию ночников выставит на новогодней ярмарке «ART-ель» мастер Валерия Иванова
Фото предоставлено Валерией Ивановой.
По ее словам, упаковка ночника заслуживает не меньшого внимания. Это деревянный ящичек из сосны, натурального древесного цвета или, покрытый черной мерцающей краской, не перекрывающей текстуру.

- Если в новогоднюю ночь отключат электричество… бой курантов и звон бокалов вы будете слушать при ламповом свете ночника, который работает от батареек. Если Вы всё-таки уверены, что электричеством проблем не будет, можете подарить ночник самым близким и дорогим людям, которые каждвй раз будут с благодарностью вспоминать о Вас, - отметила Валерия.

Коллекцию ночников выставит на новогодней ярмарке «ART-ель» мастер Валерия Иванова
Фото предоставлено Валерией Ивановой.
Также на ярмарке будут представлены деревянные подарочные ящики и разделочные доски.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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