Псковичей 21 декабря приглашают в очередной бесплатный тур по новостройкам

Участники тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Еще одна важная особенность, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

Тур по новостройкам состоится 21 декабря Отъезд от «Дома печати» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.