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Общество

Псковичей 21 декабря приглашают в очередной бесплатный тур по новостройкам

12 декабря 2019 года, 15:27

Псковичей приглашают в тур по новостройкам, который состоится 21 декабря. Будущие новоселы смогут посетить 4 современных жилых комплекса. В их числе: ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Европа» (ул.Венская, 8); новый дом на Запсковье, ул. Крупская, 24, SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (Ижорского бат. 13)

Псковичей 21 декабря приглашают в очередной бесплатный тур по новостройкам
Новый тур по новостройкам состоится 21 декабря.
Фото предоставлено организаторами тура по новостройкам.
Псковичей 21 декабря приглашают в очередной бесплатный тур по новостройкам
Новый тур по новостройкам состоится 21 декабря.
Фото предоставлено организаторами тура по новостройкам.
Участники тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Еще одна важная особенность, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

Тур по новостройкам состоится 21 декабря Отъезд от «Дома печати» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

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