За достижение показателей работы органов исполнительной власти Псковская область получит 70 миллионов рублей

За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковская область получит от правительства России более 70 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение правительства России подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Всего субсидия будет направлена в 71 регион. Общая сумма выделенных средств составляет 5 миллиардов рублей.

Трансферты из федерального бюджета предоставляются на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд субъектов России. Федеральные средства распределены между регионами как по сводной оценке достижения значений показателей, так и по результатам работы экономического, социального и внутриполитического блоков.