Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Тёплые шапочки-мышки от мастера Галины Кириенко ждут посетителей ярмарки «ART-ель»

12 декабря 2019 года, 14:08

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Теплую шапочку-мышку приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» Галина Кириенко. Она давно вяжет детские шапки в виде зверюшек. Новый сюжет подсказал символ наступающего года.

В последнее время я стала вязать для детей различные «зверошапки». Были у меня и всевозможные котики, и совушки, и мишки, и зайки. Детки в них выглядят настолько мило – не передать! Именно такие шапки на ярмарках покупают первыми. К тому же, я не повторилась еще ни разу. Шапочки были разные по цвету, для их украшения я использовала разную фурнитуру. Благодаря этому каждая шапка выполнена в единственном экземпляре. И поскольку предстоящий год – год Мыши, и всех буквально одолела мышемания, я тоже не осталась в стороне и связала шапку Мышку. Эта шапочка связана для девочки, но подобную модель можно связать и для мальчика, используя другие оттенки пряжи. Шапочка получилась очень теплая, внутри у нее флисовый подклад. Поэтому в ней можно смело гулять даже в мороз и не переживать, что замерзнешь.


Тёплые шапочки-мышки от мастера Галины Кириенко ждут посетителей ярмарки «ART-ель»Галина Кириенко,
мастер
Тёплые шапочки-мышки от мастера Галины Кириенко ждут посетителей ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Галиной Кириенко.
Свои шапочки Галина вяжет очень быстро, за 2-2,5 часа, но долго работает над ее украшением.

- То мне глаза не нравятся, то носик неправильно пришит, то уши не подходят, - рассказывает Галина. - В общем, пока картинка сложится, проходит достаточно много времени. Но это того стоит! Когда ты видишь, как радуется ребенок, глядя на себя в зеркало в моей шапочке, понимаешь, что «муки творчества» были не впустую.

Тёплые шапочки-мышки от мастера Галины Кириенко ждут посетителей ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Галиной Кириенко.
Также Галина Кириенко привезет на ярмарку теплые шапки, бактусы, всевозможные заколки и резинки для волос, короны для маленьких принцесс; шарики, снежинки, которые можно повесить на елку или использовать для оформления подарков и еще много всего интересного.

Тёплые шапочки-мышки от мастера Галины Кириенко ждут посетителей ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Галиной Кириенко.
- Я важу больше двадцати пяти лет, учила меня бабушка. Использовали мы для этого обычные катушечные нитки и тонюсенький самодельный крючок, бедные мои пальцы были исколоты в кровь! - вспоминает Галина Кириенко - В качестве наглядного пособия мне был вручен рушник, по краю которого шло вязаное кружево. И я по образу и подобию должна была вывязывать узор. Не могу сказать, что меня это сразу захватило, скорее даже наоборот. Крючок был отложен. Потом были спицы, но и они вскоре были убраны в сторону. Прошло некоторое время. Дело было вечером, делать было нечего, и я взяла в руки крючок…. И началось. Связала и салфетки, и скатерти, и шарфы, и шапки, и даже костюмы для себя любимой. Потом стала вязать для родных. У брата до сих пор хранится свитер, связанный мною. Сейчас я уже не могу не вязать. Вяжу для себя, своей семьи, с недавнего времени стала вязать на заказ. В голове столько идей, жаль только времени на их воплощение не так много. 

Тёплые шапочки-мышки от мастера Галины Кириенко ждут посетителей ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Галиной Кириенко.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Плетеные мешочки из бумажной лозы выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Ирина Губанова
Мастер Юлия Летова приготовила для новогодней «АRT-ели» ароматическое саше
На ярмарке «ART-ель» мастер Инна Заверуха предложит покупателям наборы натурального мыла
Рекордное количество мастеров заявилось на участие в новогодней ярмарке «ART-ель»
Игрушки из флиса и авторские куклы приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Оксана Мельник
Имбирные пряники будет продавать мастер Юлия Новикова на ярмарке «ART-ель»
Пряничный домик смогут заказать у мастера Марии Гавриловой гости ярмарки «ART-ель»
Большие игрушки приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Надежда Швайкова
Композиции со свечой от мастера Елены Лебедевой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ярмарка «ART-ель»
В Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Новый год в королевстве сето

Культура
5 декабря 10:04

Новый год в королевстве сето

Когда сето украшают елку, где проводят ночь на Рождество, кто нежеланный гость в праздничное утро и как гадать на варежках
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)