Тёплые шапочки-мышки от мастера Галины Кириенко ждут посетителей ярмарки «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Теплую шапочку-мышку приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» Галина Кириенко. Она давно вяжет детские шапки в виде зверюшек. Новый сюжет подсказал символ наступающего года.

В последнее время я стала вязать для детей различные «зверошапки». Были у меня и всевозможные котики, и совушки, и мишки, и зайки. Детки в них выглядят настолько мило – не передать! Именно такие шапки на ярмарках покупают первыми. К тому же, я не повторилась еще ни разу. Шапочки были разные по цвету, для их украшения я использовала разную фурнитуру. Благодаря этому каждая шапка выполнена в единственном экземпляре. И поскольку предстоящий год – год Мыши, и всех буквально одолела мышемания, я тоже не осталась в стороне и связала шапку Мышку. Эта шапочка связана для девочки, но подобную модель можно связать и для мальчика, используя другие оттенки пряжи. Шапочка получилась очень теплая, внутри у нее флисовый подклад. Поэтому в ней можно смело гулять даже в мороз и не переживать, что замерзнешь.

- То мне глаза не нравятся, то носик неправильно пришит, то уши не подходят, - рассказывает Галина. - В общем, пока картинка сложится, проходит достаточно много времени. Но это того стоит! Когда ты видишь, как радуется ребенок, глядя на себя в зеркало в моей шапочке, понимаешь, что «муки творчества» были не впустую.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».