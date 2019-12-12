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Общество

Псковская область занимает 49 место в рейтинге инвестиционной активности регионов

12 декабря 2019 года, 14:06

Псковская область разместилась на 49 строчке рейтинга инвестиционной активности регионов по результатам ноября.

В основу рейтинга, который подготовил деловой журнал «Инвест-Форсайт», положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах.

Сообщения оценивались по десятибалльной шкале.

Например, 10 – ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа проекта; 9 – выделение для проекта финансирования, кредита; 7 – подписание соглашения о реализации проекта; 4 – подписание соглашения о намерениях; 1 – прочие новости.

Псковская область в рейтинге набрала двадцать баллов, обогнав соседей по Северо-Западному федеральному округу.

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