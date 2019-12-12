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Общество

Александр Котов: Соблюдая и уважая Конституцию, мы обязательно будем двигаться вперёд

12 декабря 2019 года, 12:05

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Днём Конституции России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Уважаемые жители Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция – основополагающий закон, принятый многонациональным народом Российской Федерации всенародным голосованием. Поддержав конституционные принципы, мы сделали выбор за права и свободы человека, за гражданский мир и согласие, за самоопределение народов и суверенную государственность России, за развитие нашей страны как демократического, правового и социального государства.

На всей территории нашей страны Конституция обладает высшей юридической силой – каждый принимаемый нормативный правовой акт, начиная от федерального и заканчивая муниципальным уровнем, должен соответствовать букве и духу Конституции. Это значит, что Конституция – не просто свод фундаментальных норм, а действенный законодательный инструмент, задающий вектор развития государства и общества.

Соблюдая и уважая Конституцию, мы обязательно будем двигаться вперёд на пути к процветанию России!»

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