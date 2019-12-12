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Общество

Михаил Ведерников: Наша общая задача – действовать по букве и духу Конституции

12 декабря 2019 года, 12:03

Глава региона Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём Конституции России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Уважаемые жители Псковской области!

Поздравляю с Днем Конституции Российской Федерации!

Сегодня мы отмечаем годовщину принятия основного закона государства, который определяет нашу жизнь, взаимоотношения внутри общества, права и свободы человека и гражданина.

Конституция — юридически закрепленная система ценностей современной России, которая защищает мир и согласие, государственное единство, равноправие народов и религий.

Наша общая задача — действовать по букве и духу Конституции, делать все возможное для процветания нашей великой страны и её граждан.

С Праздником! Желаю счастья, здоровья, благополучия и мира!»

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