Михаил Ведерников: Наша общая задача – действовать по букве и духу Конституции

Глава региона Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём Конституции России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Уважаемые жители Псковской области!

Поздравляю с Днем Конституции Российской Федерации!

Сегодня мы отмечаем годовщину принятия основного закона государства, который определяет нашу жизнь, взаимоотношения внутри общества, права и свободы человека и гражданина.

Конституция — юридически закрепленная система ценностей современной России, которая защищает мир и согласие, государственное единство, равноправие народов и религий.

Наша общая задача — действовать по букве и духу Конституции, делать все возможное для процветания нашей великой страны и её граждан.

С Праздником! Желаю счастья, здоровья, благополучия и мира!»