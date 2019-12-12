Градоначальники Пскова: День Конституции России – символ сильной и независимой страны

Глава Пскова Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили горожан с Днём Конституции РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Уважаемые граждане России, дорогие псковичи!

От имени депутатов Псковской городской Думы и себя лично поздравляю Вас с Днем Конституции Российской Федерации!

День Конституции России - это не просто официальный праздник, но и памятный день принятия документа, являющегося гарантом стабильности и развития, защиты прав и свобод, символом сильной и независимой страны, благодаря которому сегодня мы с гордостью называем себя россиянами.

Мы убеждены, что совместными усилиями нам удастся преодолеть все трудности на пути развития нашей великой державы, сделать ее еще более сильным государством. Гарантом этого и впредь будет служить Конституция Российской Федерации.

Желаем всем псковичам крепкого здоровья, успехов в труде и во всех начинаниях, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!»