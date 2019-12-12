Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

С традициями армянского гостеприимства познакомят 13 декабря жителей Пскова

12 декабря 2019 года, 09:20

Очередная встреча из цикла «Творчество без границ», которая познакомит гостей с культурой и традициями армянского народа в целом и особенностями армянского гостеприимства, пройдет в Центре народного творчества (улица Некрасова, дом 10).

Мероприятие начнется в 16.00. Армения является одной из тех редких на сегодня стран, которая смогла сохранить свое настоящее духовное богатство, религию, многовековую древнюю культуру и, конечно же, национальные традиции и обычаи, одним из которых является армянское гостеприимство.

По любому радостному поводу здесь накрывается стол. Армяне считают, что чем чаще человек угощает других, тем больше счастья и благополучия вернется ему. Об этом и не только смогут узнать гости встречи, которых с особенностями своей культуры познакомят представители армянской национальности, проживающие в Псковской области. Это мастер декоративно-прикладного творчества из города Печоры — Ара Давтян, Лауреат конкурса «Золотая скрипка Армении» из Пскова — Тигран Багдасарян, вокалистка, исполнительница национальных песен и представитель Ассоциации Армянской Молодежи Псковщины - Элла Ревазян..

Подробная информация по телефону: 8(112)75-24-45 – Рахман Вячеслав Дмитриевич.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Заместитель прокурора области приедет в Пустошку, чтобы пообщаться с жителями
Псковские спортсмены станут участниками Кубка губернатора по тхэквондо
Специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели в школах уроки газовой безопасности
Чулки из бобинной пряжи мериноса выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Оксана Белова
Текстильных мышек, сделанных мастером Юлией Чулковой, будут продавать на ярмарке «ART-ель»
Деревянные ёлочные игрушки приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Ника Гончар
Сапожки для подарков от мастера Марины Смирновой можно будет найти на ярмарке «ART-ель»
Псковичам сообщили об изменении места проведения игры КВН на Кубок Деда Мороза
Великолукский «Кванториум» получит оборудования на 800 миллионов рублей

Комментарии

Авторизация
No comments
Ещё больше драйва

Общество / Мода
11 декабря 11:46

Ещё больше драйва

Следующий участницей «Модной революции» станет финалистка конкурса «Мисс Псков»
Ветераны заглянули в будущее

Общество
11 декабря 10:29

Ветераны заглянули в будущее

Их спросят о качестве медобслуживания и попросят аргументированно бороться с фальсификацией истории
Время цветного пластика в Пскове закончилось

Общество
11 декабря 10:08

Время цветного пластика в Пскове закончилось

Городские власти настаивают на запрете строительства АЗС рядом с памятником ЮНЕСКО и предлагают инвестору альтернативу