С традициями армянского гостеприимства познакомят 13 декабря жителей Пскова

Очередная встреча из цикла «Творчество без границ», которая познакомит гостей с культурой и традициями армянского народа в целом и особенностями армянского гостеприимства, пройдет в Центре народного творчества (улица Некрасова, дом 10).

Мероприятие начнется в 16.00. Армения является одной из тех редких на сегодня стран, которая смогла сохранить свое настоящее духовное богатство, религию, многовековую древнюю культуру и, конечно же, национальные традиции и обычаи, одним из которых является армянское гостеприимство.

По любому радостному поводу здесь накрывается стол. Армяне считают, что чем чаще человек угощает других, тем больше счастья и благополучия вернется ему. Об этом и не только смогут узнать гости встречи, которых с особенностями своей культуры познакомят представители армянской национальности, проживающие в Псковской области. Это мастер декоративно-прикладного творчества из города Печоры — Ара Давтян, Лауреат конкурса «Золотая скрипка Армении» из Пскова — Тигран Багдасарян, вокалистка, исполнительница национальных песен и представитель Ассоциации Армянской Молодежи Псковщины - Элла Ревазян..

Подробная информация по телефону: 8(112)75-24-45 – Рахман Вячеслав Дмитриевич.