Псковские спортсмены станут участниками Кубка губернатора по тхэквондо

С 13 по 15 декабря в Пскове, на территории универсального спортивного комплекса «Олимп», состоится турнир по тхэквондо ИТФ на кубок губернатора Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее турнир носил областной статус, но с 2019 года, благодаря поддержке Комитета по спорту Псковской области и Федерации Тхэквондо (ИТФ) России, приказом Министерства Спорта Российской Федерации традиционный декабрьский турнир приобрел статус Всероссийского.

13 декабря соревноваться будут профессионалы - 150 спортсменов выполнят программу «Кандидат в мастера спорта» и «Мастер спорта». 14-15 декабря в рамках турнира пройдет фестиваль «Кубок Губернатора Псковской области», в котором примут участие 500 спортсменов-любителей.

Соревнования включают в себя следующие дисциплины:

- личные соревнования - формальный комплекс (туль);

- личные соревнования - поединки (массоги), и пройдут в четырех возрастных категориях: 11-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18-39 лет.

Кроме того, каждая возрастная категория разбивается на весовые. Победители турнира получат медали и кубок Министерства спорта России и администрации Псковской области. Участники фестиваля, занявшие 1, 2 и 3 места во всех видах программ, награждаются дипломами и медалями Молодежной общественной спортивной организации «Псковская областная федерации тхэквондо» соответствующих степеней.