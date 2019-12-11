Специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели в школах уроки газовой безопасности

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели серию уроков по безопасному использованию газа в быту среди школьников третьих и четвертых классов школ Псковского района. Более 150 школьников МБОУ «Палкинская средняя школа» и МБОУ «Печорская средняя общеобразовательная школа №3» узнали, где используется газ, какие имеет свойства и чем опасен. Особое внимание на уроках газовики уделили вопросам безопасности при использовании газа в быту и рассказу о том, какие действия необходимо предпринимать при утечке газа, при внезапном отключении газоснабжения.

Каждой школе в библиотеку специалисты передали нескролько экземпляров книги «Секреты природного газа». Школьники получили закладки с правилами поведения при утечке природного газа и фликеры.

«Работа с детьми – это важная составляющая общей профилактической работы с населением. Уверена, что, проводя подобные занятия, мы сможем вырастить грамотных потребителей, которые всегда будут следовать правилам газовой безопасности и бережно обращаться с газовым оборудованием», — отметила главный инженер «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.