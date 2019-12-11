Чулки из бобинной пряжи мериноса выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Оксана Белова

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Это прекрасный подарок для мамы, бабушки или подруги. Длинные чулочки согреют ножки. Создадут максимальный комфорт и уют в новогоднюю ночь. Также мягкие теплые гольфики прекрасно подойдут для зимних фотосессий.

- Если вы умеете вязать, то тогда у вас еще будет возможность приобрести итальянскую пряжу по доступным ценам.

- Вязание в моей семье передается из поколения в поколение. Моя сестра вяжет больше 15 лет, и мне очень хотелось приобщиться к этому процессу. Начала расспрашивать ее и поняла, что уже не отпустят меня мягкие нежные бобинки, приятные названия и невероятные сочетания пряжи, - говорит мастер.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».