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Культура

Чулки из бобинной пряжи мериноса выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Оксана Белова

11 декабря 2019 года, 17:09

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мастер Оксана Белова предлагает приобрести к новому году чулочки из бобинной пряжи мериноса – породы овец с мягкой, нежной и гладкой шерстью.

Это прекрасный подарок для мамы, бабушки или подруги. Длинные чулочки согреют ножки. Создадут максимальный комфорт и уют в новогоднюю ночь. Также мягкие теплые гольфики прекрасно подойдут для зимних фотосессий.


Чулки из бобинной пряжи мериноса выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Оксана БеловаОксана Белова,
мастер
Чулки из бобинной пряжи мериноса выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Оксана Белова
Фото предоставлено Оксаной Беловой.
По словам Оксаны Беловой, каждая пара чулок изготовлена в единственном экземпляре.

Помимо вязаных изделий, мастер приготовила для ярмарки пряжу:

- Если вы умеете вязать, то тогда у вас еще будет возможность приобрести итальянскую пряжу по доступным ценам.

Чулки из бобинной пряжи мериноса выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Оксана Белова
Фото предоставлено Оксаной Беловой.
Творчеством Оксана Белова стала заниматься примерно год назад.

- Вязание в моей семье передается из поколения в поколение. Моя сестра вяжет больше 15 лет, и мне очень хотелось приобщиться к этому процессу. Начала расспрашивать ее и поняла, что уже не отпустят меня мягкие нежные бобинки, приятные названия и невероятные сочетания пряжи, - говорит мастер.

Чулки из бобинной пряжи мериноса выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Оксана Белова
Фото предоставлено Оксаной Беловой.
Оксана Белова уже год занимается вязанием, а также помогает начинающим мастерицам «в подборе материала, в поисках пряжи, чтобы их творческий путь начинался с высококачественных ниток». 

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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