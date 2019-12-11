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Культура

Текстильных мышек, сделанных мастером Юлией Чулковой, будет продавать на ярмарке «ART-ель»

11 декабря 2019 года, 17:05

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мастер Юлия Чулкова представит на новогодней «ART-ели» текстильную мышку.

Как известно, будущий год именуется Годом Белой Мыши. Именно поэтому я выбрала столь символичного персонажа. В Новом 2020 году этот герой, как уверяет нас китайский гороскоп, принесет успех и поможет достичь всех целей.


Текстильных мышек, сделанных мастером Юлией Чулковой, будет продавать на ярмарке «ART-ель»Юлия Чулкова,
мастер
Текстильных мышек, сделанных мастером Юлией Чулковой, будет продавать на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Юлией Чулковой.
По словам мастера, такая игрушка станет чудесным дополнением в декорировании праздничного стола, а также необычным украшением в интерьере. Изделие будет интересно как детям, так и взрослым.

Мышка выполнена из экологически чистых материалов. Основной материал – текстиль. Также в работе использованы различные аксессуары.

Текстильных мышек, сделанных мастером Юлией Чулковой, будет продавать на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Юлией Чулковой.
Игрушки мастера уникальны, однако, как признается Юлия, работа может быть выполнена в нескольких экземплярах:

- Конечно, достичь полного повторения в творчестве, откровенно говоря, невозможно, ведь каждый герой, пусть и игрушечный, обладает уникальным характером, который выражается в различного рода деталях.

Текстильных мышек, сделанных мастером Юлией Чулковой, будет продавать на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Юлией Чулковой.
Также на ярмарке будут представлены новогодние украшения, интерьерные куклы и игрушки, текстильные елки, коллекционные медведи Тедди.

Основное направление творчества Юлии Чулковой - это уникальные куклы, игрушки ручной работы, декоративные вещи для интерьера и свадебного торжества. Ручным творчеством мастер занимается на протяжении девяти лет, является участником различных выставок и ярмарок, в том числе международных (Рига, Таллин).

Текстильных мышек, сделанных мастером Юлией Чулковой, будет продавать на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Юлией Чулковой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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