Текстильных мышек, сделанных мастером Юлией Чулковой, будет продавать на ярмарке «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Как известно, будущий год именуется Годом Белой Мыши. Именно поэтому я выбрала столь символичного персонажа. В Новом 2020 году этот герой, как уверяет нас китайский гороскоп, принесет успех и поможет достичь всех целей.

- Конечно, достичь полного повторения в творчестве, откровенно говоря, невозможно, ведь каждый герой, пусть и игрушечный, обладает уникальным характером, который выражается в различного рода деталях.

Основное направление творчества Юлии Чулковой - это уникальные куклы, игрушки ручной работы, декоративные вещи для интерьера и свадебного торжества. Ручным творчеством мастер занимается на протяжении девяти лет, является участником различных выставок и ярмарок, в том числе международных (Рига, Таллин).

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».