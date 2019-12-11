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Культура

Деревянные ёлочные игрушки приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Ника Гончар

11 декабря 2019 года, 17:01

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мастер Ника Гончар приготовила для новогодней «ART-ели» деревянную елочную игрушку с символом нового года - белой крысой.

Скоро Новый год, теплый и уютный праздник. Красивые ёлочные игрушки несомненно помогают сделать его таким. А игрушки из дерева к тому же прочные и хорошо сочетаются с самой ёлкой.


Деревянные ёлочные игрушки приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Ника ГончарНика Гончар,
мастер
Деревянные ёлочные игрушки приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Ника Гончар
Фото предоставлено Никой Гончар.
По словам Ники Гончар, такие игрушки прослужат хозяевам долгие годы. А Белая Крыса поможет сделать памятной встречу именно этого, 2020 года. Изделие мастера - штучное, так как двух одинаковых игрушек нет, каждая по-своему уникальна.

Деревянные ёлочные игрушки приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Ника Гончар
Фото предоставлено Никой Гончар.
- Игрушка сделана из спила дерева. Спилы тщательно шлифуются. Просверливается отверстие для ленточки. После подготовки на спил вручную наносится рисунок в технике пирография. Делается ручная прорисовка акрилом. Затем игрушка покрывается лаком. И заключительный этап — украшение игрушки ленточкой и бубенчиками, - рассказала мастер о процессе изготовления.

Деревянные ёлочные игрушки приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Ника Гончар
Фото предоставлено Никой Гончар.
Кроме елочных игрушек, для ярмарки Ника Гончар подготовила магниты и значки из спилов дерева, а также деревянные ключницы и брелки в технике пирография и росписи акриловыми красками.

Деревянные ёлочные игрушки приготовила для ярмарки «ART-ель» мастер Ника Гончар
Фото предоставлено Никой Гончар.
Ручным творчеством и рисованием Ника занимается с детства. А с деревом работает примерно полгода.

- Толчком для начала работы с деревом послужил интерес к этому материалу и желание создать что-то объемное своими руками, - рассказала она. 

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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