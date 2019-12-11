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Культура

Сапожки для подарков от мастера Марины Смирновой можно будет найти на ярмарке «ART-ель»

11 декабря 2019 года, 15:55

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Для придания завершенного вида празднику мастер Марина Смирнова предлагает атрибут, без которого уже многие годы не обходится ни один дом в европейских странах, но в нашей стране только начинает набирать популярность ввиду своей красоты и практичности – носок (сапожок) для подарков с вышивкой ручной работы.

Истоки традиции вешать чулки, носки и валенки на камин нужно искать в библейской истории. Когда Николай Угодник подбросил узелки с золотыми монетами в дом бедному старому вдовцу, у которого не получалось собрать приданое для своих трёх дочерей. А распространение эта традиция получила после 1822 г, когда на Рождество священник из Манхэттенской семинарии Клемент Кларк Мур сочинил шутливую балладу для своих шестерых детей. В ней рассказывалось, о том, что Санта Клаус на упряжке с оленями развозит подарки, ночью пробирается в дом через печную трубу, оставляет их в чулках, развешанных на камине для просушки.


Сапожки для подарков от мастера Марины Смирновой можно будет найти на ярмарке «ART-ель»Елена и Анна,
дочери мастера Марины Смирновой
Сапожки для подарков от мастера Марины Смирновой можно будет найти на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Мариной Смирновой.
Таким образом, получается замечательная альтернатива простому складыванию подарков на полу под елкой (если, конечно, габариты подарков позволят). Иногда носочки (сапожки) делают именными.

Сапожки для подарков от мастера Марины Смирновой можно будет найти на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Мариной Смирновой.
- Как правило, такие изделия изготавливаются поштучно, - говорит Марина. - Носочки украшают аппликацией и вышивкой. В печатных изданиях, посвященных новогоднему декору, нередко публикуются примеры работ рукодельниц с разных уголков планеты, включая выкройки и схемы вышивки. Остается только выбрать понравившийся дизайн и воплотить его собственноручно.

Сапожки для подарков от мастера Марины Смирновой можно будет найти на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Мариной Смирновой.
Для ярмарки мастер также приготовила разнообразный ассортимент новогоднего декора: магниты из холодного фарфора ручной работы с изображением символа наступающего года, открытки, игрушки, новогодние композиции.

Марина Смирнова творчеством занимаемся с самого детства.

Сапожки для подарков от мастера Марины Смирновой можно будет найти на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Мариной Смирновой.
- Мы пробовали заниматься разными видами творчества и многими занимаемся до сих пор, так и не выбрав для себя одно конкретное направление, поскольку можем проявить себя во многих видах hand-made. Мы можем с уверенностью сказать, что наши работы отличаются неким «европейским» шармом, будь то игрушки или открытки. Нас вдохновляет осознание того, что наши изделия могут принести людям радость и уют.

Сапожки для подарков от мастера Марины Смирновой можно будет найти на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Мариной Смирновой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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