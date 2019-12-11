Сапожки для подарков от мастера Марины Смирновой можно будет найти на ярмарке «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Для придания завершенного вида празднику мастер Марина Смирнова предлагает атрибут, без которого уже многие годы не обходится ни один дом в европейских странах, но в нашей стране только начинает набирать популярность ввиду своей красоты и практичности – носок (сапожок) для подарков с вышивкой ручной работы.

Истоки традиции вешать чулки, носки и валенки на камин нужно искать в библейской истории. Когда Николай Угодник подбросил узелки с золотыми монетами в дом бедному старому вдовцу, у которого не получалось собрать приданое для своих трёх дочерей. А распространение эта традиция получила после 1822 г, когда на Рождество священник из Манхэттенской семинарии Клемент Кларк Мур сочинил шутливую балладу для своих шестерых детей. В ней рассказывалось, о том, что Санта Клаус на упряжке с оленями развозит подарки, ночью пробирается в дом через печную трубу, оставляет их в чулках, развешанных на камине для просушки.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».