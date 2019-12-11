Псковичам сообщили об изменении места проведения игры КВН на Кубок Деда Мороза

Школьная игра КВН на Кубок Деда Мороза состоится 13 декабря в 16.00 в актовом зале Псковского кооперативного техникума по адресу улица Калинина, 13, а не в ПсковГУ, как заявлялось ранее.

В игре примут участие 10 команд, 7 из которых - городские сборные, представляющие школы и молодежные организации Пскова. Кроме того, ожидается выступление команд из Опочки, Порхова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Это уже не первое мероприятие такого рода. Год назад в Пскове также прошла школьная игра КВН на Кубок Деда Мороза. Ее победителем стала «Сборная Альтера», представлявшая молодежный клуб «Альтер Эго», 2-е место заняла команда из Острова «Тайком от мамки», 3-е место досталось команде из Новоржева «Счастливая улица смеха».