Великолукский «Кванториум» получит оборудования на 800 миллионов рублей

Псковская область выиграла средства на оснащение великолукского «Кванториума». Об этом на прошедшей в пресс-центре «Псковской правды» пресс-конференции рассказал председатель комитета образования Псковской области Александр Седунов.

В Великих Луках технопарк планируют открыть в ноябре- декабре 2020 года.

- Проектно-сметная документация готова, - отметил он. - Теперь предстоит подписать соглашение министерством, в котором уже будут прописаны все этапы.

В великолукском «Кванториуме» будут несколько иные кванты, нежели в псковском. Среди них — биологический, энергетический, промышленный дизайн. Таким образом, получится учесть промышленную специфику города.