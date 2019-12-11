Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Великолукский «Кванториум» получит оборудования на 800 миллионов рублей

11 декабря 2019 года, 13:28

Псковская область выиграла средства на оснащение великолукского «Кванториума». Об этом на прошедшей в пресс-центре «Псковской правды» пресс-конференции рассказал председатель комитета образования Псковской области Александр Седунов.

В Великих Луках технопарк планируют открыть в ноябре- декабре 2020 года.

- Проектно-сметная документация готова, - отметил он. - Теперь предстоит подписать соглашение министерством, в котором уже будут прописаны все этапы.

В великолукском «Кванториуме» будут несколько иные кванты, нежели в псковском. Среди них — биологический, энергетический, промышленный дизайн. Таким образом, получится учесть промышленную специфику города.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сапожки для подарков от мастера Марины Смирновой можно будет найти на ярмарке «ART-ель»
Псковичам сообщили об изменении места проведения игры КВН на Кубок Деда Мороза
Александр Седунов: «Кванториум» дал толчок для развития других направлений
Приём заявок на фотоконкурс «В объективе: Псковская область» продлится до 22 декабря
Двое псковских борцов станут участниками чемпионата России в январе 2020 года
Прокурор Псковской области Сергей Белов готовится ответить на вопросы жителей Великих Лук
Ассортимент вязаных пинеток представит на ярмарке «ART-ель» мастер Валентина Алексеева
Шапки со снудом от мастера Светланы Ивановой смогут купить посетители ярмарки «ART-ель»
Оленей, лосей и крыс связала для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Елена Селюн

Комментарии

Авторизация
No comments
Ещё больше драйва

Общество / Мода
11 декабря 11:46

Ещё больше драйва

Следующий участницей «Модной революции» станет финалистка конкурса «Мисс Псков»
Ветераны заглянули в будущее

Общество
11 декабря 10:29

Ветераны заглянули в будущее

Их спросят о качестве медобслуживания и попросят аргументированно бороться с фальсификацией истории
Время цветного пластика в Пскове закончилось

Общество
11 декабря 10:08

Время цветного пластика в Пскове закончилось

Городские власти настаивают на запрете строительства АЗС рядом с памятником ЮНЕСКО и предлагают инвестору альтернативу