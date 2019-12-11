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Общество

Александр Седунов: «Кванториум» дал толчок для развития других направлений

11 декабря 2019 года, 13:05

Детский технопарк «Кванториум» в Пскове отмечает год с момента открытия. Как рассказал председатель комитета образования Псковской области Александр Седунов, за время своей работы технопарк хорошо зарекомендовал себя, через него прошли 900 детей.

В числе плюсов он назвал то, что удалось сформировать креативный, молодой коллектив, а также то, что школьники показывают отличные результаты.

- За это время ребята приняли участие в Кванториаде (это новый формат технической олимпиады) и вышли в финал. Я уверен, что на следующем этапе они тоже достойно представлять регион.

Впервые в истории школьники поучаствовали в 16 Курчатовской всероссийской олимпиаде и стали призерами в 2 номинациях. Провели первый чемпионат по квадрокоптерам и множество хакатонов.

- Но главное - «Кванториум» дал толчок для развития других направлений, - отметил Александр Седунов. - В этом году появился IT- куб. Буквально в эти дни он начал свою работу. Появление еще двух мы планируем.

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