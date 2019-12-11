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Общество

Приём заявок на фотоконкурс «В объективе: Псковская область» продлится до 22 декабря

11 декабря 2019 года, 13:02

Жителей региона приглашают принять участие в фотоконкурсе «В объективе: Псковская область». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в соответствии с формой на адрес электронной почты info@gkt.pskov.ru в виде ссылки на облачное хранилище. Прием заявок будет осуществляться с 15 по 22 декабря 2019 года. Принять участие в конкурсе смогут совершеннолетние фотографы из Псковской области.

Победителей определит компетентное жюри с 23 по 27 декабря 2019 года. В ходе заседания оно выберет 10 лучших фотографий, авторов которых наградят памятными дипломами, а сами фотоработы будут представлены на выставке в Москве, в парке «Зарядье».

Результаты конкурса будут опубликованы до 30 декабря 2019 года.

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