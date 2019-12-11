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Спорт

Двое псковских борцов станут участниками чемпионата России в январе 2020 года

11 декабря 2019 года, 10:57

В Архангельске с 1 по 2 декабря состоялся Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие спортсмены из регионов СЗФО. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по спорту.

Псковская область представляли четыре спортсмена.

Результаты псковичей распределились следующим образом:

2 место - Османов Ибрагим – ПФА ФСИН, Горобец Дмитрий – ЦСП

3 место – Кабирзода Исматтиллои - федерация спортивной борьбы

Спортсмены, занявшие второе место, завоевали право на участие в Чемпионате России, который состоится в январе 2020 года в Новосибирске.

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