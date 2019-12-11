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Культура

Ассортимент вязаных пинеток представит на ярмарке «ART-ель» мастер Валентина Алексеева

11 декабря 2019 года, 09:48

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Вязаные пинетки приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» Валентина Алексеева.

В каждой семье есть или обязательно будет новорожденный ребенок, поэтому пинетки отличный новогодний подарок, будут согревать малыша на прогулках или дома.


Ассортимент вязаных пинеток представит на ярмарке «ART-ель» мастер Валентина АлексееваВалентина Алексеева, 
мастер
Ассортимент вязаных пинеток представит на ярмарке «ART-ель» мастер Валентина Алексеева
Фото предоставлено Валентиной Алексеевой.

Валентина знает, о чем говорит, ведь сначала она вязала для своего ребенка. Заниматься вязанием Валентина начала в декретном отпуске, когда появилось свободное время. Сейчас стаж вязальщицы уже более двадцати лет.

Ассортимент вязаных пинеток представит на ярмарке «ART-ель» мастер Валентина Алексеева
Фото предоставлено Валентиной Алексеевой.
Валентина Алексеева вяжет для детей и взрослых. Мастер привезет на ярмарку большой ассортимент своих изделий — все, чтобы с комфортом провести зиму.

- Изделия серийные, но каждое я делаю индивидуально и с любовью, говорит Валентина. - Использую акрил и шерсть. 

Ассортимент вязаных пинеток представит на ярмарке «ART-ель» мастер Валентина Алексеева
Фото предоставлено Валентиной Алексеевой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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