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Культура

Шапки со снудом от мастера Светланы Ивановой смогут купить посетители ярмарки «ART-ель»

11 декабря 2019 года, 09:43

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Вязаный комплект — шапка и снуд актуального брусничного цвета предлагает посетителям новогодней ярмарки мастер Светлана Иванова.

Это прекрасный подарок для близких людей, с теплом и заботой. В таком красивом вязаном комплекте зима для вас будет яркой, теплой и уютной.


Шапки со снудом от мастера Светланы Ивановой смогут купить посетители ярмарки «ART-ель»Светлана Иванова,
мастер
Шапки со снудом от мастера Светланы Ивановой смогут купить посетители ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Светланой Ивановой.
Каждое изделие уникально.

- Люблю устроиться в уютном кресле и погрузиться в волшебный мир вязания, - рассказывает Светлана. - Разве не волшебство, когда из обыкновенного клубочка рождается новое платьице для зайчика, шапочка или рукавички. Люблю и использую в своих работах натуральные материалы – шерсть, полушерсть, хлопок.

Шапки со снудом от мастера Светланы Ивановой смогут купить посетители ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Светланой Ивановой.
На ярмарке будут представлены вязаные крючком игрушки, броши, а также шапочки, шарфы, варежки и митенки от Светланы Ивановой. 

Шапки со снудом от мастера Светланы Ивановой смогут купить посетители ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Светланой Ивановой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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