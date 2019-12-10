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Общество / Образование

Первый год работы Кванториума в Пскове станет темой разговора в пресс-центре «Псковской правды»

10 декабря 2019 года, 15:49

Во вторник, 11 декабря, в 12 часов в пресс-центре «Псковской правды» состоится разговор об образовательных проектах в Псковской области, мероприятиях нацпроекта в сфере образования и о том, как отработал свой первый год Кванториум в Пскове.

Спикерами станут:

Председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов,

Директор АНО ДПО «Центр образования и воспитания детей и молодежи» Вячеслав Гордин,

Заместитель директора АНО ДПО «Центр образования и воспитания детей и молодежи» Оксана Петрова.

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