Первый год работы Кванториума в Пскове станет темой разговора в пресс-центре «Псковской правды»

Во вторник, 11 декабря, в 12 часов в пресс-центре «Псковской правды» состоится разговор об образовательных проектах в Псковской области, мероприятиях нацпроекта в сфере образования и о том, как отработал свой первый год Кванториум в Пскове.

Спикерами станут:

Председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов,

Директор АНО ДПО «Центр образования и воспитания детей и молодежи» Вячеслав Гордин,

Заместитель директора АНО ДПО «Центр образования и воспитания детей и молодежи» Оксана Петрова.