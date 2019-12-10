Покупатели сообщают о гигантских очередях и нехватке тележек в открывшемся сегодня в Пскове супермаркете «Перекрёсток»

В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» во вторник, 10 декабря, открылся продуктовый супермаркет «Перекрёсток». Магазин разместился в том же месте, где ранее находился супермаркет Spar, который закрылся несколько месяцев назад. При этом «Перекрёсток» занимает площадь меньшую, чем его предшественник.

Открытие нового супермаркета вызвало предсказуемый ажиотаж среди псковичей. Несмотря не середину рабочего дня, магазин оказался полон покупателей, многие из которых стремились получить бесплатно карточки «Перекрёстка».

- Работает девять касс, но в каждую стоит по сорок человек, - рассказывают покупатели. - В мясных, рыбных и других отделах тоже очередь. Люди стоят с нагруженными тележками, коробками, детьми.

Тележек на всех не хватает. Покупатели отмечают, что пока цены вполне приемлемые. На ряд товаров действуют скидки. Кроме того, проходит дегустация продуктов местных производителей.

Это первый «Перекрёсток» в Пскове. Его площадь более 1 200 кв. м расположен по адресу ул. Кузбасской дивизии, 19, в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». Открытие супермаркета позволило создать более 30 новых рабочих мест, сообщает на сайте компании.

Магазин предлагает покупателям расширенный ассортимент свежей продукции: овощей, фруктов, мяса, птицы и рыбы, а также кулинарии собственного производства, хлеба и выпечки, изготовленных в пекарне супермаркета.

Ассортимент насчитывает более 13 000 наименований товаров, в числе которых и продукция местных производителей, таких как «ПсковМясПром» и «Псковский Гормолзавод». Для удобства покупателей установлено 9 касс. Работать магазин буде с 9.00 до 23.00.

Предполагается, что рядом должен появиться фреш-маркет «Корзинка», где будут торговать местные производители, фермеры.

Напомним, что гипермаркеты сети «Перекрёсток» принадлежат X5 Retail Group.

В семейство продуктовых магазинов этой компании розничной торговли входят также магазины сетей «Пятерочка» и «Карусель».