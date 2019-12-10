Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Покупатели сообщают о гигантских очередях и нехватке тележек в открывшемся сегодня в Пскове супермаркете «Перекрёсток»

10 декабря 2019 года, 15:15

В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» во вторник, 10 декабря, открылся продуктовый супермаркет «Перекрёсток». Магазин разместился в том же месте, где ранее находился супермаркет Spar, который закрылся несколько месяцев назад. При этом «Перекрёсток» занимает площадь меньшую, чем его предшественник.

Покупатели сообщают о гигантских очередях и нехватке тележек в открывшемся сегодня в Пскове супермаркете «Перекрёсток»

фото Алины Ивановой

Открытие нового супермаркета вызвало предсказуемый ажиотаж среди псковичей. Несмотря не середину рабочего дня, магазин оказался полон покупателей, многие из которых стремились получить бесплатно карточки «Перекрёстка».

Покупатели сообщают о гигантских очередях и нехватке тележек в открывшемся сегодня в Пскове супермаркете «Перекрёсток»

фото Ксении Михайловой

- Работает девять касс, но в каждую стоит по сорок человек, - рассказывают покупатели. - В мясных, рыбных и других отделах тоже очередь. Люди стоят с нагруженными тележками, коробками, детьми.

Покупатели сообщают о гигантских очередях и нехватке тележек в открывшемся сегодня в Пскове супермаркете «Перекрёсток»

фото Ксении Михайловой

Тележек на всех не хватает. Покупатели отмечают, что пока цены вполне приемлемые. На ряд товаров действуют скидки. Кроме того, проходит дегустация продуктов местных производителей.

Это первый «Перекрёсток» в Пскове. Его площадь более 1 200 кв. м расположен по адресу ул. Кузбасской дивизии, 19, в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». Открытие супермаркета позволило создать более 30 новых рабочих мест, сообщает на сайте компании. 

Покупатели сообщают о гигантских очередях и нехватке тележек в открывшемся сегодня в Пскове супермаркете «Перекрёсток»

фото Алины Ивановой

Магазин предлагает покупателям расширенный ассортимент свежей продукции: овощей, фруктов, мяса, птицы и рыбы, а также кулинарии собственного производства, хлеба и выпечки, изготовленных в пекарне супермаркета.

Покупатели сообщают о гигантских очередях и нехватке тележек в открывшемся сегодня в Пскове супермаркете «Перекрёсток»

Фото Ксении Михайловой.
Ассортимент насчитывает более 13 000 наименований товаров, в числе которых и продукция местных производителей, таких как «ПсковМясПром» и «Псковский Гормолзавод». Для удобства покупателей установлено 9 касс.

Работать магазин буде с 9.00 до 23.00.

Покупатели сообщают о гигантских очередях и нехватке тележек в открывшемся сегодня в Пскове супермаркете «Перекрёсток»

фото Алины Ивановой

Предполагается, что рядом должен появиться фреш-маркет «Корзинка», где будут торговать местные производители, фермеры.

Покупатели сообщают о гигантских очередях и нехватке тележек в открывшемся сегодня в Пскове супермаркете «Перекрёсток»

Фото Ксении Михайловой.

Напомним, что гипермаркеты сети «Перекрёсток» принадлежат X5 Retail Group.

Покупатели сообщают о гигантских очередях и нехватке тележек в открывшемся сегодня в Пскове супермаркете «Перекрёсток»

Фото Ксении Михайловой.
В семейство продуктовых магазинов этой компании розничной торговли входят также магазины сетей «Пятерочка» и «Карусель».

Покупатели сообщают о гигантских очередях и нехватке тележек в открывшемся сегодня в Пскове супермаркете «Перекрёсток»

фото Алины Ивановой

Сейчас в Пскове представлены продуктовые магазины федеральных сетей «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», «Светофор», а также местные сети, в частности, магазины «Пчелка».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Первый год работы Кванториума в Пскове станет темой разговора в пресс-центре «Псковской правды»
Псковские школьники стали первыми в сборке автомата Калашникова (ВИДЕО)
Елена Новичкова: Подбор одежды по типу фигуры одна из самых важных задач
Первые магазины ТЦ Fjord Plaza в Пскове начнут работать 13 декабря
В Пскове «Титан-полимер» открывает 150 вакансий
Научно-производственную площадку для обучения студентов создадут на территории «Титан-Полимера»
В Псковской области тарифы на электроэнергию повысятся только в июле
С сентября ПсковГУ начнет готовить специалистов для завода «Титан-Полимер»
В отношении псковских управляющих компаний возбуждено 4 уголовных дела и 50 административных

Комментарии

Авторизация
No comments
Слом журналистики

Общество
9 декабря 22:36

Слом журналистики

В борьбе за аудиторию СМИ вынуждены превращаться из динозавров в колибри
Свет в конце Овсища

Общество
9 декабря 09:28

Свет в конце Овсища

Жители микрорайона так и не увидели обещанного в этом году сквера – объясняем, что произошло и почему это хорошо
Текстовая трансляция встречи «без галстуков» Михаила Ведерникова с псковскими СМИ (ЗАВЕРШЕНА)

Общество
6 декабря 18:10

Текстовая трансляция встречи «без галстуков» Михаила Ведерникова с псковскими СМИ (ЗАВЕРШЕНА)

Социальная карта для многодетных, место для нового полигона ТКО и конкурс #ВсеВПсков - «Псковская правда» передает самые интересные новости и яркие высказывания