Псковские школьники стали первыми в сборке автомата Калашникова (ВИДЕО)

Команда воспитанников псковского военно-патриотического центра «Патриот» заняла первое мест по неполной разборке и сборке макета массогабаритного автомата Калашникова. Соревнования проходили в Севастополе на всероссийском слёте активистов движения «Пост №1». Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации Пскова.

В личном первенстве по разборке-сборке макета АКМ победу одержала псковичка Елизавета Лихолет. Всего псковичи привезли четыре диплома: второе место школьники получили на конкурсах и соревнованиях слёта, и третьи места в силовой эстафете и в строевой подготовке «Твёрже шаг».

Всего на слёте активистов было 300 участников из 30 регионов страны. Подростки три дня участвовали в мастер-классах, творческих конкурсах и показывали строевую подготовку. Также руководители детских команд обсудили вопросы патриотического воспитания молодёжи и поделились собственным опытом.

Движение «Пост № 1» организовано для школьников, воспитанников кадетских училищ и членов общественных организаций, участвующих в церемониях смены почётного караула. Его цель - повышение уровня физической подготовки и совершенствование знаний по военно-прикладным и техническим дисциплинам у подрастающего поколения.