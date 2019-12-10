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Общество / Мода

Елена Новичкова: Подбор одежды по типу фигуры одна из самых важных задач

10 декабря 2019 года, 13:58

Стилист проекта "Модная революция" Елена Новичкова рассказала, как работала над образом Ларисы Васильевой.

-Работая над гардеробом Ларисы, мы провели много времени в примерочной, чтобы найти подходящие фигуре участницы фасоны. Подбор одежды по типу фигуры является одной самых важных задач при составлении гардероба. Нашей задачей было показать участнице, что, изменив привычные силуэты комплекта одежды, можно поменять зрительное впечатление. Из подобранных комплектов — мягкого трикотажного костюма, строгого образа с белой рубашкой и маленького черного платья — мы выбрали платье. Это платье в меру закрытое и объемное, но из тончайшего, воздушного шифона — лаконичное платье, но в то же время невероятно женственное и манящее.

Полностью преображение Ларисы Васильевой можно посмотреть здесь. 


Елена Новичкова: Подбор одежды по типу фигуры одна из самых важных задач
Подбор одежды непростая задача
Фото Татьяна Родина
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