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Общество / Образование

В Пскове «Титан-полимер» открывает 150 вакансий

10 декабря 2019 года, 12:20

- Кадровая тема требует пристального внимания со стороны разных региональный структур, чтобы ее непростое решение получило правильный вектор. Мы, как инвестор, видим необходимость нашего планомерного участия в данном процессе, - отметил в ходе подписания договора о сотрудничестве с Псковским университетом 10 декабря генеральный директор ООО «ПЗ «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

По его словам, потребность в кадрах на предприятии уже есть.

- В ближайшее время планируем разместить порядка 150 вакансий разного профиля, - отметил он.

Завод «Титан-Полимер» планируется возвести на территории ОЭЗ «Моглино». Строительство ведется в два этапа. Первый - производство БОПЭТ - пленки, вторая - ПЭТФ – гранул. В общей сложности в проект будет вложено более 13 млрд рублей.


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