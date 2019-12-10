В Пскове «Титан-полимер» открывает 150 вакансий

- Кадровая тема требует пристального внимания со стороны разных региональный структур, чтобы ее непростое решение получило правильный вектор. Мы, как инвестор, видим необходимость нашего планомерного участия в данном процессе, - отметил в ходе подписания договора о сотрудничестве с Псковским университетом 10 декабря генеральный директор ООО «ПЗ «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

По его словам, потребность в кадрах на предприятии уже есть.

- В ближайшее время планируем разместить порядка 150 вакансий разного профиля, - отметил он.

Завод «Титан-Полимер» планируется возвести на территории ОЭЗ «Моглино». Строительство ведется в два этапа. Первый - производство БОПЭТ - пленки, вторая - ПЭТФ – гранул. В общей сложности в проект будет вложено более 13 млрд рублей.



