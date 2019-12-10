Научно-производственную площадку для обучения студентов создадут на территории «Титан-Полимера»

- Этот договор — продолжение наших отношений, которые мы начали выстраивать еще летом, - сказала врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина 10 декабря в ходе подписания соглашения о сотрудничестве Псковского университета с ООО «Псковский завод «Титан-Полимер».

Сейчас университет вышел на этап лицензирования новой программы «Химические технологии».

- Новая программа не будет совсем новой, - рассказала Наталья Ильина — В университете была и есть кафедра химии. Другое дело, что готовили на ней учителей химии и биологии, но наработки кафедры легли в основу новой программы.

- «Титан-Полимер» в отрыве от науки существовать не может, - отметил генеральный директор ООО «ПЗ «Титан-Полимер» Герман Петрушко. - Каждое производство нуждается в кадрах. Мы должны заглянуть за горизонт с точки зрения инновационной кадровой политики. Мы счастливы, что нашли поддержку в лице университета. Была проведена огромная работа, за что мы благодарны его руководству. Мы хотим готовить кадры для нефтехимической отрасли, что никто до нас не делал. Это новый толчок в развитии Пскова и области.

К договору о сотрудничестве со временем будет заключено еще два дополнительных соглашения. Первое будет касаться обучения студентов. Планируется, что каждый студент, поступивший на это направление, заключит с предприятием договор о целевом обучении.

- Это даст гарантии студентам по трудоустройству и социальный пакет, а у региона будут кадры, - сказала Наталья Ильина.

Второе соглашение касается исследовательской деятельности, будет создана научно-производственная площадка на территории завода.

- По каждой топовой программе, которая разрабатывается совместно с работодателем, мы переводим часть образовательного процесса на производство, - пояснила врио ректора. - Тогда вклад в студента идет не только со стороны вуза, но и работодателя.