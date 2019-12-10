Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Научно-производственную площадку для обучения студентов создадут на территории «Титан-Полимера»

10 декабря 2019 года, 12:03

- Этот договор — продолжение наших отношений, которые мы начали выстраивать еще летом, - сказала врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина 10 декабря в ходе подписания соглашения о сотрудничестве Псковского университета с ООО «Псковский завод «Титан-Полимер».

Сейчас университет вышел на этап лицензирования новой программы «Химические технологии».

- Новая программа не будет совсем новой, - рассказала Наталья Ильина — В университете была и есть кафедра химии. Другое дело, что готовили на ней учителей химии и биологии, но наработки кафедры легли в основу новой программы.

- «Титан-Полимер» в отрыве от науки существовать не может, - отметил генеральный директор ООО «ПЗ «Титан-Полимер» Герман Петрушко. - Каждое производство нуждается в кадрах. Мы должны заглянуть за горизонт с точки зрения инновационной кадровой политики. Мы счастливы, что нашли поддержку в лице университета. Была проведена огромная работа, за что мы благодарны его руководству. Мы хотим готовить кадры для нефтехимической отрасли, что никто до нас не делал. Это новый толчок в развитии Пскова и области.

К договору о сотрудничестве со временем будет заключено еще два дополнительных соглашения. Первое будет касаться обучения студентов. Планируется, что каждый студент, поступивший на это направление, заключит с предприятием договор о целевом обучении.

- Это даст гарантии студентам по трудоустройству и социальный пакет, а у региона будут кадры, - сказала Наталья Ильина.

Второе соглашение касается исследовательской деятельности, будет создана научно-производственная площадка на территории завода.

- По каждой топовой программе, которая разрабатывается совместно с работодателем, мы переводим часть образовательного процесса на производство, - пояснила врио ректора. - Тогда вклад в студента идет не только со стороны вуза, но и работодателя.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Первый год работы Кванториума в Пскове станет темой разговора в пресс-центре «Псковской правды»
Покупатели сообщают о гигантских очередях и нехватке тележек в открывшемся сегодня в Пскове супермаркете «Перекрёсток»
Псковские школьники стали первыми в сборке автомата Калашникова (ВИДЕО)
Елена Новичкова: Подбор одежды по типу фигуры одна из самых важных задач
Первые магазины ТЦ Fjord Plaza в Пскове начнут работать 13 декабря
В Пскове «Титан-полимер» открывает 150 вакансий
В Псковской области тарифы на электроэнергию повысятся только в июле
С сентября ПсковГУ начнет готовить специалистов для завода «Титан-Полимер»
В отношении псковских управляющих компаний возбуждено 4 уголовных дела и 50 административных

Комментарии

Авторизация
No comments
Слом журналистики

Общество
9 декабря 22:36

Слом журналистики

В борьбе за аудиторию СМИ вынуждены превращаться из динозавров в колибри
Свет в конце Овсища

Общество
9 декабря 09:28

Свет в конце Овсища

Жители микрорайона так и не увидели обещанного в этом году сквера – объясняем, что произошло и почему это хорошо
Текстовая трансляция встречи «без галстуков» Михаила Ведерникова с псковскими СМИ (ЗАВЕРШЕНА)

Общество
6 декабря 18:10

Текстовая трансляция встречи «без галстуков» Михаила Ведерникова с псковскими СМИ (ЗАВЕРШЕНА)

Социальная карта для многодетных, место для нового полигона ТКО и конкурс #ВсеВПсков - «Псковская правда» передает самые интересные новости и яркие высказывания