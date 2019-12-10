В Псковской области тарифы на электроэнергию повысятся только в июле

Комитет Псковской области по тарифам и энергетике утвердил тарифы на электроэнергию для населения на 2020 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт».

С 1 января 2020 года стоимость 1 киловатт-час (кВт/ч) не изменится и составит для городских жителей 4,40 рублей, для тех, для проживающих в сельских населенных пунктах – 3,08 рублей, для проживающих в домах с электроплитами - 3,30 рублей за 1 кВт/ч.

А вот с 1 июля 2020 года стоимость повысится на 4,5%. Городским жителям придется заплатить за каждый кВт/ч 4,60 рублей, сельским жителям 3,22 рублей, а людям, живущим в домах с электроплитами - 3,45 рублей.