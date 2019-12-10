С сентября ПсковГУ начнет готовить специалистов для завода «Титан-Полимер»

Псковский государственный университет и ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» подписали договор о сотрудничестве. Свои подписи под ним 10 декабря поставили врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина и генеральный директор ООО «ПЗ «Титан-Полимер» Герман Петрушко, передает корреспондент «Псковской правды».

По словами Натальи Ильиной, по нацпроекту «Образование» определены 80 вузов из 40 регионов, которые получат дополнительное финансирование на подготовку квалифицированных кадров для приоритетных отраслей экономики.

- Регион и работодатели определяют базовые отрасли, на которые будут выделены средства, - отметила Наталья Ильина.

В данному случае — это новая образовательная программа «Химические технологии», подготовка кадров по которой начнется совместно с заводом «Титан-Полимер». Планируется, что первых студентов будут набирать с сентября.

- Наша задача состоит в том, чтобы предугадать, какие кадру будет востребованы в будущем, - сказала врио ректора.