В отношении псковских управляющих компаний возбуждено 4 уголовных дела и 50 административных

На недавнем заседании администрации региона губернатор раскритиковал качество работы управляющих компаний и заметил, что число жалоб от жителей на их работу «зашкаливает». А на совещании, посвященном «перезагрузке» работы управляющих компаний Пскова, сказал:

Каждое десятое обращение в социальных сетях, которое мне поступает, связано с вашей работой. Люди постоянно сталкиваются с непрофессионализмом и равнодушием. Даже лампочки в подъездах меняются только с пинка Губернатора. По состоянию некоторых домов вообще невозможно понять, посещала его управляющая компания хотя бы раз или нет

Так как проблема серьезная для нашего региона, то комиссия по противодействию коррупции также провела заседание 9 декабря по противодействию коррупции в жилищно-коммунальной сфере в деятельности управляющих компаниях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Председатель Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова рассказала, что в адрес комитета поступило более 2 тысяч обращений жителей, которые затрагивали сферу ЖКХ. В большей степени жалобы связаны с работой Регионального оператора по обращению с ТКО и ненадлежащим оказанием услуг управляющими организациями. С января по октябрь было проведено более 230 проверок, по итогам которых вынесено 220 предписаний в адрес «управляек», возбуждено 18 дел об административном правонарушении. «С ноября введены новые нормы законодательства, регулирующие порядок возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении управляющих компаний. За месяц с момента вступления в силу этих поправок количество административных делопроизводств выросло до 50-ти», — отметила она.

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области Сергей Еременко отметил, что за этот год проведено более 50 проверок в отношении управляющих организаций, возбуждено четыре уголовных дела.

На камисии также был рассмотрен вопрос участия общественников в проведении антикоррупционной политики. О принимаемых мерах рассказали председатель Общественной палаты Анатолий Мультах, уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев, председатель Псковского регионального отделения «Центра противодействия коррупции в органах государственной власти» Борис Корнилов и президент Торгово-промышленной палаты Владимир Зубов.

Итогом обсуждения стали предложения создать общественную приемную по противодействию коррупции, организовать рабочую группу по изучению судебной практики по сфере ЖКХ, провести проверку муниципалитетов по вопросу предоставления земельных участков под жилое строительство. Все эти предложения будут рассмотрены и проработаны профильными специалистами.