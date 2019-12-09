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Общество

Начался сбор вопросов для «прямой линии» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

9 декабря 2019 года, 17:46

Во вторник, 24 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вновь проведет «прямую линию» с жителями региона на канале «Россия-24». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Трансляция также будет вестись на радиостанциях «Радио России-Псков» и Радио «Маяк-Псков».

Задать свой вопрос главе региона можно с 9 декабря. Для этого нужно позвонить по бесплатному номеру 8(800)550-47-78. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00.

Видеовопрос можно разместить в социальных сетях с хештегом #Прямаялиния, #Ведерников2019, а также в группах ГТРК «Псков».

Кроме того, вопрос можно отправить по адресу электронной почты: vopros@pskov.ru.

Отметим, что это третья «прямая линия» Михаила Ведерникова с жителями Псковской области.

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