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Общество

В ближайшую пятницу в Пскове пройдёт школьная игра КВН на Кубок Деда Мороза

9 декабря 2019 года, 17:50

Школьная игра КВН на Кубок Деда Мороза состоится 13 декабря в 16.00 в актовом зале главного корпуса Псковского государственного университета. В ней примут участие 10 команд, 7 из которых - городские сборные, представляющие школы и молодежные организации Пскова. Кроме того, ожидается выступление команд из Опочки, Порхова и Санкт-Петербурга. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Это уже не первое мероприятие такого рода. Год назад в Пскове также прошла школьная игра КВН на Кубок Деда Мороза. Ее победителем стала «Сборная Альтера», представлявшая молодежный клуб «Альтер Эго», 2-е место заняла команда из Острова «Тайком от мамки», 3-е место досталось команде из Новоржева «Счастливая улица смеха».

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