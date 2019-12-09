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Культура

Интерьерные куклы балерин будет продавать мастер Ирина Дворянкина на ярмарке «ART-ель»

9 декабря 2019 года, 16:18

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Интерьерную куклу балерина приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель»  Ирина Дворянкина. Эта кукла одна из любимых работ мастера. Ирина - хореограф, поэтому не могла обойти стороной тему балета.

Балерина всегда ассоциируется с Новым годом, с Щелкунчиком, с театром , с балетом, с празднико. Балерина не только украсит интерьер, но и поможет создать сказочное настроение для праздника.

Интерьерные куклы балерин будет продавать мастер Ирина Дворянкина на ярмарке «ART-ель»Ирина Дворянкина,
мастер
Интерьерные куклы балерин будет продавать мастер Ирина Дворянкина на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Ириной Дворянкиной.
Ирина Дворянкина шьет интерьерных кукол около двух лет. Каждая уникальна и неповторима.

Интерьерные куклы балерин будет продавать мастер Ирина Дворянкина на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Ириной Дворянкиной.
- Выкройку я нарисовала сама , и придумала как именно сшить свою балерину, - говорит мастер, - со временем я все время совершенствую свои игрушки.

Интерьерные куклы балерин будет продавать мастер Ирина Дворянкина на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Ириной Дворянкиной.
На ярмарку мастер привезет и другие свои работы.

- Я шью всех кукол, которые мне интересны, - говорит Ирина Дворянкина. - Это процесс очень увлекает меня. 

Интерьерные куклы балерин будет продавать мастер Ирина Дворянкина на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Ириной Дворянкиной.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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