Интерьерные куклы балерин будет продавать мастер Ирина Дворянкина на ярмарке «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Интерьерную куклу балерина приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» Ирина Дворянкина. Эта кукла одна из любимых работ мастера. Ирина - хореограф, поэтому не могла обойти стороной тему балета.

Балерина всегда ассоциируется с Новым годом, с Щелкунчиком, с театром , с балетом, с празднико. Балерина не только украсит интерьер, но и поможет создать сказочное настроение для праздника.

- Я шью всех кукол, которые мне интересны, - говорит Ирина Дворянкина. - Это процесс очень увлекает меня.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».