Стало известно, чем будут развлекать псковичей и туристов в канун новогодних праздников (ПРОГРАММА)

Жителям и гостя Пскова рассказали, какие новогодние и рождественские мероприятия пройдут в праздничные дни в учреждениях культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

14 декабря в 12.00 Городской культурный центр приглашает на детскую интерактивную программу «День рождения Деда Мороза, или Дедушкины именины», 21 декабря в 12.30 - на новогодний утренник для самых маленьких «Чудо новогодней игрушки», 22 декабря в 13.30 - на интерактивное представление «Как миньоны Новый год встречали», 26 декабря в 16.00 - на спектакль-сказку для взрослых и детей «Как Бабы Яги сказку спасали».

В Доме офицеров 15 декабря в 14.00 покажут новогодний мюзикл «Приключения Маши и Вити». Это творческий проект Театра танца «Русские узоры» и детской вокальной студии «Позитив». С 21 по 30 декабря с 16.30 здесь будет проходить новогодняя дискотека «Снежный бунт», с 22 по 30 декабря в 11.00 и 14.00 - музыкальная сказка-детектив для детей и родителей «Миссия «Снежный фрегат» в исполнении артистов молодежного театра «Гротеск».

В Детской школе искусств 16 декабря в 17.00 состоится фестиваль фортепианной музыки «Волшебный калейдоскоп», 17 декабря в 18.30 - отчетный концерт учащихся и преподавателей народного отделения школы при участии ансамблей народной песни «Горенка» и «Светелка», 21 декабря в 13.00 - концерт ансамбля «Горенка», в 14.00 - новогодняя музыкальная фантазия на сказочные темы с участием первых классов хорового отделения «В царстве славного Мороза». Отчетный концерт также пройдет 18 декабря в 18.00 в детской музыкальной школе №4.

Несколько десятков праздничных мероприятий подготовили библиотеки города. С 25 по 29 декабря и 5 января там будут проходить Рождественские чтения «Рождество - зимних сказок торжество», с 25 декабря по 10 января - общегородская выставка-просмотр «Книги - события 2019», а кроме того - просмотр и обсуждение зимних мультфильмов «Зимний мультфейерверк».

25 декабря в 17.00 в Центральной городской библиотеке на Конной откроется выставка текстильной куклы «Ангелология Марии Воробьевой», 27 декабря в 17.00 там же - художественная выставка Ивана Несветайло и Татьяны Неги по рождественским сюжетам в мировой литературе «Весь мир - сцена».

Напомним, что открытие главной городской новогодней елки запланировано на 21 декабря на Октябрьской площади, начало в 17.00. В программе – праздничное представление и фейерверк.